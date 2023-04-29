Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Турции женщины могут оставлять после замужества девичью фамилию arrow

В Турции женщины могут оставлять после замужества девичью фамилию

29 апреля 2023 23:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Турции женщины могут оставлять после замужества девичью фамилию
Замужние женщины в Турции имеют право использовать девичью фамилию. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конституционный суд Турции упразднил положение Гражданского кодекса о том, что женщина должна брать фамилию мужчины после заключения брака. Судьи признали, что это противоречит принципу равенства.  

Об этом сообщает издание Hurriyet.   

Читайте также:

Известно, что суд Стамбула обратился в Конституционный суд с просьбой упразднить положение о том, что женщина берет фамилию мужчины после замужества.

Она может оставить свою предыдущую фамилию, но для этого нужно подать письменное заявление к работнику ЗАГСа или в отдел регистрации актов гражданского состояния.

Теперь благодаря этому решению женщинам не нужно будет подавать иск в суд, чтобы после женитьбы использовать только свою добрачную фамилию.

Решение опубликовали в Официальном вестнике, оно вступит в силу через девять месяцев.

Напомним, глава турецкой партии "Батькивщина" Догу Перинчек призвал мир открыто признать временно оккупированные территории Украины российскими. Речь идет об АР Крым, Донецкой и Луганской области, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас