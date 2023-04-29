В Турции женщины могут оставлять после замужества девичью фамилию

Замужние женщины в Турции имеют право использовать девичью фамилию. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Конституционный суд Турции упразднил положение Гражданского кодекса о том, что женщина должна брать фамилию мужчины после заключения брака. Судьи признали, что это противоречит принципу равенства.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

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Известно, что суд Стамбула обратился в Конституционный суд с просьбой упразднить положение о том, что женщина берет фамилию мужчины после замужества.

Она может оставить свою предыдущую фамилию, но для этого нужно подать письменное заявление к работнику ЗАГСа или в отдел регистрации актов гражданского состояния.

Теперь благодаря этому решению женщинам не нужно будет подавать иск в суд, чтобы после женитьбы использовать только свою добрачную фамилию.

Решение опубликовали в Официальном вестнике, оно вступит в силу через девять месяцев.

Напомним, глава турецкой партии "Батькивщина" Догу Перинчек призвал мир открыто признать временно оккупированные территории Украины российскими. Речь идет об АР Крым, Донецкой и Луганской области, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.