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У Туреччині жінки можуть залишати після заміжжя дівоче прізвище

29 квітня 2023 23:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Туреччині жінки можуть залишати після заміжжя дівоче прізвище
Заміжні жінки у Туреччині мають право використовувати дівоче прізвище. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конституційний суд Туреччини скасував положення Цивільного кодексу про те, що жінка повинна брати прізвище чоловіка після укладення шлюбу. Судді визнали, що це суперечить принципу рівності. 

 Про це повідомляє видання Hurriyet  

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Відомо, що суд Стамбула звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати положення про те, що жінка бере прізвище чоловіка після заміжжя.

Вона може залишити своє попереднє прізвище, але для цього потрібно подати письмову заяву до працівника РАЦСу, або до відділу реєстрації актів цивільного стану. 

Відтепер завдяки цьому рішенню жінкам не потрібно буде подавати позов до суду, щоб після одруження використовувати лише своє дошлюбне прізвище.

Рішення опублікували в Офіційному віснику, воно набуде чинності через дев'ять місяців.

 Нагадаємо, очільник турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчек закликав світ відкрито визнати тимчасово окуповані території України російськими. Йдеться про АР Крим, Донецьку та Луганську області, а також про частини Запорізької та Херсонської областей.

 

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