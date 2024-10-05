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В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото

5 октября 2024 21:56
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
В Варшаве прошла акция "Возвращение домой" в поддержку военнопленных
Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

В Варшаве украинцы собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену. Там прошла акция "Возвращение домой" в поддержку украинских военнопленных.

К акции присоединилась и журналистка Новини.LIVE Юлия Войнар.

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По словам инициаторов мероприятия, организаций "Wspólnie РоМос" и "Территория Женщин", главная цель собрания — привлечь внимание к страданиям тысяч украинцев, подвергающихся пыткам и ужасным условиям заключения, и их семьям, которые остаются в постоянном ожидании, а также напомнить миру, что основные ценности современной демократии — человеческая жизнь и достоинство, которые российская агрессия презирает каждый день.

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 1
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 2
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 3
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 4
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 5
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Акция посвящена военнопленным, ведь они не имеют голоса, они не могут выйти и заявить о своих правах. Зато мы все прекрасно знаем, что происходит в российском плену. Их пытают, их насилуют, арестовывают, приговаривают к 20-30 годам заключения, абсолютно безнаказанно, произвольно. Они возвращаются в ужасном виде - видно, что Женевские конвенции никто не соблюдает. Поэтому мы должны выходить на такие акции и говорить об этом всему миру", — отметила представитель польско-украинской организации "Wspólnie РоМос" Екатерина Челязина. 

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 6
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 7
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 8
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 9
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 10
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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На акцию пришли и те украинцы, чьи родные сейчас в плену или пропали без вести, и те, кто хотел поддержать соотечественников.

"Мой муж исчез почти год назад — 20 октября 2023 года. Весточки совсем никакой нет. Но есть вера и надежда, ищем и ждем. Поэтому я здесь", — рассказала Руслана Ковальчук из Киева.

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 11
    Руслана Ковальчук. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 12
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 13
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 14
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 15
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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Уже полтора года ищет и ждет возвращения своего мужа Ирина Трущенко, которая выехала в Польшу еще до полномасштабного вторжения. Когда началась война, ее муж добровольно уехал из Польши защищать свою страну. И исчез
в Бахмуте 25 марта 2023 года. С тех пор никакой информации, где находится любимый, в каком он состоянии и жив ли вообще, Ирине получить не удалось:

"Главный мой месседж — чтобы те люди, которые что-то знают, нам помогли. Нам известно, что есть погибшие, которых, к сожалению, не удалось эвакуировать. Поэтому надо, чтобы были созданы группы, которые будут допущены в Бахмут для поднятия тел, предоставить информацию о тех, кто возможно попал в плен. Мама моего мужа в Украине пытается во все двери стучать, во все организации. Но на сегодняшний день нет ни одной действенной организации, которая бы нам помогла". 

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 16
    Ирина Трущенко. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 17
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 18
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Мы ждем племянника. Его взяли в плен 12 апреля 2022 года на заводе Ильича, бригада 3033, Национальная гвардия. Знаем, что он жив, надеемся, ждем его возвращения. Сами из Запорожской области, с оккупированной территории", — рассказала Елена. Калашникова.

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 19
    Елена Калашникова на акции "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 20
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 21
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 22
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Мы пришли для того, чтобы просто поддержать украинцев, но в том городе, из которого я родом, Волынской области, есть много военнопленных, которые именно в Азове были и те, которые не вернулись. Фактически месяц назад вернулся один, это была огромная радость. Есть много категорий военнослужащих, которых сейчас не обменивают. Это в том числе и с Азова, хотелось бы поднять этот вопрос. Для того чтобы немного больше наших ребят и девушек оттуда возвращались", — отметила Александра Печерова из Ковеля. 

  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 23
    Александра Печерова. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 24
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 25
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • В Варшаве прошла акция в поддержку военнопленных — фото - фото 26
    Акция "Возвращение домой" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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Акции "Возвращение домой", в поддержку военнопленных, находящихся в российском плену, синхронно прошли и в других городах Европы и мира, в частности, Тбилиси, Бухаресте, Лионе, Эдинбурге и Сиэтле.

Напомним, в Волчанске оккупанты казнили четырех украинских военных. Об этом рассказали пленные россияне.

Также ранее стало известно, что в Покровском районе Донбасса россияне расстреляли 16 украинских воинов.

Польша митинг пленные Варшава украинские военные

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