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У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото

5 жовтня 2024 21:56
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
У Варшаві прошла акція "Повернення додому" на підтримку військовополонених
Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

У Варшаві українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні. Там відбулася акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених.

До акції долучилась і журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар.

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За словами ініціаторів заходу, організацій Wspólnie РоМос та "Територія Жінок", головна мета зібрання — привернути увагу до страждань тисяч українців, які зазнають тортур і жахливих умов увʼязнення, та їхніх родин, які залишаються в постійному очікуванні, а також нагадати світові, що основні цінності сучасної демократії — людське життя і гідність, які російська агресія зневажає щодня. 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 1
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 2
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 3
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 4
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 5
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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"Акція присвячена військовополоненим, адже вони не мають голосу, вони не можуть вийти і заявити про свої права. Натомість ми всі прекрасно знаємо, що відбувається в російському полоні. Їх катують, їх ґвалтують, арештовують, засуджують до 20-30 років ув’язнення, абсолютно безнаказно,  свавільно. Вони повертаються в жахливому вигляді — видно, що Женевських конвенцій ніхто не дотримується. Тому ми маємо виходити на такі акції і говорити про це всьому світу", — зазначила представниця польсько-української організації Wspólnie РоМос Катерина Челязіна. 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 6
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 7
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 8
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 9
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 10
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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На акцію прийшли й ті українці, чиї рідні нині в полоні або зникли безвісти, і ті, хто хотів підтримати співвітчизників. 

"Мій чоловік зник майже рік тому — 20 жовтня 2023 року. Звісточки зовсім ніякої немає. Але є віра і надія, шукаємо і чекаємо. Тому я тут", — розповіла Руслана Ковальчук з Києва. 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 11
    Руслана Ковальчук. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 12
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 13
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 14
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 15
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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Вже півтора року шукає і чекає на повернення свого чоловіка Ірина Трущенко, яка виїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, чоловік добровільно поїхав з Польщі боронити свою країну. І зник у Бахмуті 25 березня 2023 року. З того часу жодної інформації, де перебуває коханий, у якому він стані та чи живий взагалі, Ірині отримати не вдалося: 

"Головний мій меседж — щоб ті люди, які щось знають, нам допомогли. Нам відомо, що є загиблі, яких, на жаль, не вдалося евакуювати. Тому треба, щоб були створені групи, які будуть допущені в Бахмут для підняття тіл, надати інформацію про тих, хто, можливо, потрапив у полон. Мама мого чоловіка в Україні намагається в усі двері стукати, в усі організації. Але на сьогодні немає жодної дієвої організації, яка б нам допомогла". 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 16
    Ірина Трущенко. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 17
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 18
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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"Ми чекаємо племінника. Його взяли в полон 12 квітня 2022 року на заводі Ілліча, бригада 3033, Національна гвардія. Знаємо, що він живий, маємо надію, чекаємо на його повернення. Самі з Запорізької області, з окупованої території", — розповіла Олена Калашникова. 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 19
    Олена Калашникова на акції "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 20
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 21
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 22
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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"Ми прийшли для того, щоб просто підтримати українців. Але в тому місті, з якого я родом, Волинської області, є багато військовополонених, які саме в "Азові" були, і ті, які не повернулися. Фактично місяць назад повернувся один, це була величезна радість. Є багато категорій військовослужбовців, яких зараз не обмінюють. Це зокрема й з "Азову", хотілось би порушити  це питання. Для того щоб трохи більше наших хлопців і дівчат звідти повертались", — зазначила Олександра Печерова з Ковеля. 

  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 23
    Олександра Печерова. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 24
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 25
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • У Варшаві відбулась акція на підтримку військовополонених — фото - фото 26
    Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
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Акції "Повернення додому" на підтримку військовополонених, які перебувають у російському полоні, синхронно відбулися і в інших містах Європи та світу, зокрема, Тбілісі, Бухаресті, Ліоні, Единбурзі та Сієтлі.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти стратили чотирьох українських військових. Про це розповіли полонені росіяни. 

Також раніше стало відомо, що у Покровському районі Донеччини росіяни розстріляли 16 українських воїнів

Польща мітинг полонені Варшава українські військові

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