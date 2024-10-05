У Варшаві прошла акція "Повернення додому" на підтримку військовополонених

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

У Варшаві українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні. Там відбулася акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених.

До акції долучилась і журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар.

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За словами ініціаторів заходу, організацій Wspólnie РоМос та "Територія Жінок", головна мета зібрання — привернути увагу до страждань тисяч українців, які зазнають тортур і жахливих умов увʼязнення, та їхніх родин, які залишаються в постійному очікуванні, а також нагадати світові, що основні цінності сучасної демократії — людське життя і гідність, які російська агресія зневажає щодня.

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

"Акція присвячена військовополоненим, адже вони не мають голосу, вони не можуть вийти і заявити про свої права. Натомість ми всі прекрасно знаємо, що відбувається в російському полоні. Їх катують, їх ґвалтують, арештовують, засуджують до 20-30 років ув’язнення, абсолютно безнаказно, свавільно. Вони повертаються в жахливому вигляді — видно, що Женевських конвенцій ніхто не дотримується. Тому ми маємо виходити на такі акції і говорити про це всьому світу", — зазначила представниця польсько-української організації Wspólnie РоМос Катерина Челязіна.

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

На акцію прийшли й ті українці, чиї рідні нині в полоні або зникли безвісти, і ті, хто хотів підтримати співвітчизників.

"Мій чоловік зник майже рік тому — 20 жовтня 2023 року. Звісточки зовсім ніякої немає. Але є віра і надія, шукаємо і чекаємо. Тому я тут", — розповіла Руслана Ковальчук з Києва.

Руслана Ковальчук. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

Вже півтора року шукає і чекає на повернення свого чоловіка Ірина Трущенко, яка виїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, чоловік добровільно поїхав з Польщі боронити свою країну. І зник у Бахмуті 25 березня 2023 року. З того часу жодної інформації, де перебуває коханий, у якому він стані та чи живий взагалі, Ірині отримати не вдалося:

"Головний мій меседж — щоб ті люди, які щось знають, нам допомогли. Нам відомо, що є загиблі, яких, на жаль, не вдалося евакуювати. Тому треба, щоб були створені групи, які будуть допущені в Бахмут для підняття тіл, надати інформацію про тих, хто, можливо, потрапив у полон. Мама мого чоловіка в Україні намагається в усі двері стукати, в усі організації. Але на сьогодні немає жодної дієвої організації, яка б нам допомогла".

Ірина Трущенко. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 3

"Ми чекаємо племінника. Його взяли в полон 12 квітня 2022 року на заводі Ілліча, бригада 3033, Національна гвардія. Знаємо, що він живий, маємо надію, чекаємо на його повернення. Самі з Запорізької області, з окупованої території", — розповіла Олена Калашникова.

Олена Калашникова на акції "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 4

"Ми прийшли для того, щоб просто підтримати українців. Але в тому місті, з якого я родом, Волинської області, є багато військовополонених, які саме в "Азові" були, і ті, які не повернулися. Фактично місяць назад повернувся один, це була величезна радість. Є багато категорій військовослужбовців, яких зараз не обмінюють. Це зокрема й з "Азову", хотілось би порушити це питання. Для того щоб трохи більше наших хлопців і дівчат звідти повертались", — зазначила Олександра Печерова з Ковеля.

Олександра Печерова. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Акція "Повернення додому" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 4

Акції "Повернення додому" на підтримку військовополонених, які перебувають у російському полоні, синхронно відбулися і в інших містах Європи та світу, зокрема, Тбілісі, Бухаресті, Ліоні, Единбурзі та Сієтлі.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти стратили чотирьох українських військових. Про це розповіли полонені росіяни.

Також раніше стало відомо, що у Покровському районі Донеччини росіяни розстріляли 16 українських воїнів.