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В Вашингтоне планируют как можно быстрее разобраться с покушением на Трампа – почему так спешат

16 июля 2024 01:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сенат хочет ускорить рассмотрение покушения на Трампа, чтобы это не влияло на президентскую гонку
Первые минуты после выстрелов у Дональда Трампа. Фото: The New York Times
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сенат США будет пытаться ускорить рассмотрение дела о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло в Пенсильвании. При этом в расследовании примут участие как республиканцы, так и демократы.

Об этом 15 июля, в понедельник заявил председатель Комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Гэри Питерс, сообщает издание The Hill.

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По словам Питерса, слушания по делу могут состояться до каникул, которые начнутся в августе. Разобраться в этом деле очень важно в преддверии выборов президента США, чтобы сбросить градус социального напряжения в обществе и обеспечить безопасность на выборах.

"Расследование будет двухпартийным и очень тщательным. Мы дадим всестороннюю оценку этому инциденту, ведь это касается безопасности во время выборов", — заявил Питерс.

Отвечая на вопрос о призывах к президенту Байдену прекратить свою предвыборную кампанию, Питерс повторил, что он "сосредоточен на том, чтобы начать это двухпартийное расследование, чтобы точно выяснить, что произошло", и убедиться, что подобное больше не повторится.

Питерс сказал, что потенциальные угрозы для членов Конгресса также "вызывают беспокойство".

"Сейчас в соцсетях много мусора. И это не помогает. Каждому важно сделать шаг назад и остыть. Но, конечно, часть риторики, которую мы видим в социальных сетях, должна волновать всех американцев ", — сказал он.

Напомним, появились новые подробности о стрелке у Трампа. Журналисты пообщались с жителями города, где жил стрелок.

А еще стало известно, что после покушения рейтинг Дональда Трампа значительно вырос.

США выборы Дональд Трамп покушение Сенат

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