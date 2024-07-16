Сенат хоче пришвидшити розгляд замаху на Трампа, щоб це не впливало на президентські перегони

Перші хвилини після пострілів у Дональда Трампа. Фото: The New York Times

Сенат США буде намагатись пришвидшити розгляд справи у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, що стався у Пенсильванії. Причому у розслідуванні візьмуть участь як республіканці, так і демократи.

Про це 15 липня, у понеділок заявив голова Комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та урядових справ Гері Пітерс, повідомляє видання The Hill.

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За словами Пітерса, слухання у справі можуть відбутися до канікул, які розпочнуться у серпні. Розібратись у цій справі дуже важливо напередодні виборів президента США, щоб скинути градус соціальної напруги у суспільстві й забезпечити безпеку на виборах.

"Розслідування буде двопартійним і дуже ретельним. Ми дамо всебічну оцінку цьому інциденту, адже це стосується безпеки під час виборів", — заявив Пітерс.

Відповідаючи на запитання щодо закликів до президента Байдена припинити свою передвиборчу кампанію, Пітерс повторив, що він "зосереджений на тому, щоб розпочати це двопартійне розслідування, щоб точно з’ясувати, що сталося", і переконатися, що подібне більше не повториться.

Пітерс сказав, що потенційні загрози щодо членів Конгресу також "викликають занепокоєння", враховуючи те, що він назвав "поляризованим часом".

"Зараз у соцмережах багато сміття. І це не допомагає. Кожному важливо зробити крок назад і охолонути. Але, звичайно, частина риторики, яку ми бачимо в соціальних мережах, має хвилювати всіх американців", — сказав він.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці про стрільця у Трампа. Журналісти поспілкувались із мешканцями міста, де жив стрілець.

А ще стало відомо, що після замаху рейтинг Дональда Трампа значно виріс.