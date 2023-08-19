В Великобритании осудили бизнесмена, готовившего взрывы в Лондоне

Центральная часть Лондона. Фото: Shutterstock

Британского бизнесмена Джонатана Наттолла признали виновным в установке двух взрывных устройств в Лондоне. Таким образом, злоумышленник пытался запугать сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Мужчина готовил теракты в Лондоне

Отмечается, что двое юристов NCA выступали по делу по отмыванию денег против жены Наттолла, Аманды. Ущерб, причиненный правонарушением, он оценил в 1,4 млн фунтов стерлингов.

По версии следствия, бизнесмен приказал своему водителю Майклу Соуду найти человека, который установит взрывчатку и угрозы у зданий, где работали и периодически бывали юристы. Водитель связался с бывшим морским пехотинцем Майклом Броддлом, а тот приобщил к делу своих сыновей — 18-летнего Чарли и 20-летнего Джошуа

Как организовывался теркат

14 сентября Броддл установил два взрывных устройства с дымовыми шашками. Среди них один сочли потенциально опасным, другой был просто муляжем.

"Эти устройства были оставлены в обоих местах с вполне четкой целью — вызвать серьезную панику, тем самым привлекая значительное внимание. Как вы услышите, поставленные задачи были достигнуты: здания эвакуированы, дороги перекрыты, на место происшествия прибыло большое количество полицейских", — отметило обвинение в суде.

Оба устройства сопровождались конвертами с угрозами юристам.

Приговор трем дельцам будет вынесен позже, отмечает издание. Вместе с тем сыновей Броддла оправдали присяжными.

Ранее мы уже сообщали, что в Иерусалиме террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.