У Великій Британії засудили бізнесмена, який готував вибухи в Лондоні
Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у встановленні двох вибухових пристроїв у Лондоні. Таким чином зловмисник намагався залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).
Про це повідомляє The Guardian.
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Зазначається, що двоє юристів NCA виступали у справі по відмиванню грошей проти дружини Наттолла, Аманди. Збитки, спричинені правопорушенням, вони оцінили в 1,4 млн фунтів стерлінгів.
За версією слідства бізнесмен наказав своєму водієві Майклу Соуду знайти людину, яка встановить вибухівку та погрози біля будівель, де працювали та періодично бували юристи. Водій зв'язався з колишнім морським піхотинцем Майклом Броддлом, а той долучив до справи своїх синів — 18-річного Чарлі та 20-річного Джошуа
Як організовувався теркат
14 вересня Броддл встановив два вибухових пристроя з димовими шашками. З-поміж них один визнали потенційно небезпечним, інший був просто муляжем.
"Ці пристрої були залишені в обох місцях з цілком чіткою метою — викликати серйозну паніку, тим самим привернувши значну увагу. Як ви почуєте, поставлені завдання були досягнуті: будівлі евакуйовані, дороги перекриті, на місце події прибула велика кількість поліцейських", — зазначило обвинувачення у суді.
Обидва пристрої супроводжувалися конвертами з погрозами юристам.
Вирок трьом ділкам буде винесено пізніше, зазначає видання. В той же час синів Броддла виправдали присяжними.
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