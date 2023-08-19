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У Великій Британії засудили бізнесмена, який готував вибухи в Лондоні

19 серпня 2023 03:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Великій Британії засудили бізнесмена, який готував вибухи в Лондоні
Центральна частина Лондона. Фото: Shutterstock
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у встановленні двох вибухових пристроїв у Лондоні. Таким чином зловмисник намагався залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що двоє юристів NCA виступали у справі по відмиванню грошей проти дружини Наттолла, Аманди. Збитки, спричинені правопорушенням, вони оцінили в 1,4 млн фунтів стерлінгів.

За версією слідства бізнесмен наказав своєму водієві Майклу Соуду знайти людину, яка встановить вибухівку та погрози біля будівель, де працювали та періодично бували юристи. Водій зв'язався з колишнім морським піхотинцем Майклом Броддлом, а той долучив до справи своїх синів — 18-річного Чарлі та 20-річного Джошуа

Як організовувався теркат

14 вересня Броддл встановив два вибухових пристроя з димовими шашками. З-поміж них один визнали потенційно небезпечним, інший був просто муляжем.

"Ці пристрої були залишені в обох місцях з цілком чіткою метою — викликати серйозну паніку, тим самим привернувши значну увагу. Як ви почуєте, поставлені завдання були досягнуті: будівлі евакуйовані, дороги перекриті, на місце події прибула велика кількість поліцейських", — зазначило обвинувачення у суді.

Обидва пристрої супроводжувалися конвертами з погрозами юристам.

Вирок трьом ділкам буде винесено пізніше, зазначає видання. В той же час синів Броддла виправдали присяжними.

Раніше ми вже повідомляли, в Єрусалимі терорист відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.

Нагадуємо, поліція Німеччини затримала громадянина Ірану за підозрою в плануванні теракту. За даними слідства, чоловік планував газову терористичну атаку.

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