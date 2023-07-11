В Вильнюсе стартовал саммит НАТО: прямой эфир Новини.LIVE
Во вторник, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.
Об этом сообщает Новини.LIVE
Cаммит НАТО в Вильнюсе
На полях саммита ожидается прибытие Президента Украины Владимира Зеленского. Накануне, он еще не определился, присутствовать ли ему на заседании.
От этого события немало ожиданий, ведь возникает главный вопрос — станет ли Украина членом НАТО и когда это вообще произойдет. Смотрите прямой эфир на Новини.LIVE
Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".
По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.