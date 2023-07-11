Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Вильнюсе стартовал саммит НАТО: прямой эфир Новини.LIVE arrow

В Вильнюсе стартовал саммит НАТО: прямой эфир Новини.LIVE

11 июля 2023 10:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Саммит НАТО - прямой эфир Новини.LIVE
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Об этом сообщает Новини.LIVE

Читайте также:

Cаммит НАТО в Вильнюсе

На полях саммита ожидается прибытие Президента Украины Владимира Зеленского. Накануне, он еще не определился, присутствовать ли ему на заседании.

От этого события немало ожиданий, ведь возникает главный вопрос — станет ли Украина членом НАТО и когда это вообще произойдет. Смотрите прямой эфир на Новини.LIVE

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".

По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз