Саммит НАТО - прямой эфир Новини.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Об этом сообщает Новини.LIVE

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На полях саммита ожидается прибытие Президента Украины Владимира Зеленского. Накануне, он еще не определился, присутствовать ли ему на заседании.

От этого события немало ожиданий, ведь возникает главный вопрос — станет ли Украина членом НАТО и когда это вообще произойдет. Смотрите прямой эфир на Новини.LIVE

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".

По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.