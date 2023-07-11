У Вільнюсі стартував саміт НАТО: прямий ефір Новини.LIVE
У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.
Про це повідомляє Новини.LIVE
Cаміт НАТО у Вільнюсі
На полях саміту очікується прибуття Президента України Володимира Зеленського. Напередодні він ще не визначився, чи бути йому на засіданні.
Від цієї події чимало очікувань, адже постає головне питання — чи стане Україна членом НАТО і коли це взагалі станеться. Дивіться прямий ефір на Новини.LIVE
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу, і хоче отримати "чіткий сигнал".
За словами лідера держави, Україна "де-факто є членом Альянсу". Проте продовжує активно працювати й готуватися до саміту НАТО, а також заслуговує на те, щоб стати повноцінним членом союзу.