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У Вільнюсі стартував саміт НАТО: прямий ефір Новини.LIVE

11 липня 2023 10:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Саміт НАТО - прямий ефір Новини.LIVE
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Cаміт НАТО у Вільнюсі

На полях саміту очікується прибуття Президента України Володимира Зеленського. Напередодні він ще не визначився, чи бути йому на засіданні.

Від цієї події чимало очікувань, адже постає головне питання — чи стане Україна членом НАТО і коли це взагалі станеться. Дивіться прямий ефір на Новини.LIVE

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу, і хоче отримати "чіткий сигнал".

За словами лідера держави, Україна "де-факто є членом Альянсу". Проте продовжує активно працювати й готуватися до саміту НАТО, а також заслуговує на те, щоб стати повноцінним членом союзу.

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