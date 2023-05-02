В Волгограде поздравили россиян с 1 мая цитатой Гитлера

На поздравительных открытках цитата фюрера соседствует с советскими серпом и молотом. Фото: t.me/sotavisionmedia

Жителей Волгограда поздравили с 1 мая открытками с цитатой Гитлера. Открытки были разложены по почтовым ящикам в Ворошиловском районе города.

Об этом сообщает российский телеграм-канал SOTAvision.

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На открытках изображен праздничный коллаж с серпом и молотом, сопровождающийся словами "Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими", которые являются цитатой из Адольфа Гитлера.

Первомайская открытка с цитатой Гитлера, которой поздравили жителей российского Волгограда. Фото: t.me/sotavisionmedia

Реакция россиян

По данным телеграм-канала, фотографию открытки с цитатой Гитлера выложила пользовательница группы "Подслушано Урюпинск" (город находится в Волгоградской области) в российской соцсети "ВКонтакте". Среди участников группы фото вызвало неоднозначную реакцию.

"Некоторые участники сообщества подозревают, что это могла быть провокация для "проверки на вшивость", другие указывают на авторство цитаты и приводят строчки из песни Владимира Высоцкого: "Не надо думать — с нами тот, кто все за нас решит", — пишет телеграм-канал.

Напомним, в мае 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сравнил с Гитлером Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в жилах Гитлера якобы тоже текла еврейская кровь.

После этого главный раввин России Берл Лазар призвал Лаврова извиниться за эти высказывания.