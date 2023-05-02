У Волгограді привітали росіян із 1 травня цитатою Гітлера

На вітальних листівках цитата фюрера сусідить із радянськими серпом та молотом. Фото: t.me/sotavisionmedia

Мешканців Волгограда привітали з 1 травня листівками із цитатою Гітлера. Листівки було розкладено поштовими скриньками у Ворошилівському районі міста.

Про це повідомляє російський телеграм-канал SOTAvision .

Читайте також:

На листівках зображено святковий колаж із серпом і молотом, який супроводжується словами "Перед лицем великої мети жодні жертви не видадуться надто великими", які є цитатою з Адольфа Гітлера.

Першотравнева листівка із цитатою Гітлера, якою привітали мешканців російського Волгограда. Фото: t.me/sotavisionmedia

Реакція росіян

За даними телеграм-каналу, світлину листівки з цитатою Гітлера виклала користувачка групи "Подслушано Урюпинськ" (місто знаходиться у Волгоградській області) в російській соцмережі "ВКонтакте". Серед учасників гурту фото викликало неоднозначну реакцію.

"Деякі учасники спільноти підозрюють, що це могла бути провокація для "перевірки на вошивість", інші вказують на авторство цитати та наводять рядки з пісні Володимира Висоцького: "Не нужно думать — с нами тот, кто все за нас решит", — пишет телеграм-канал.

Нагадаємо, у травні 2022 року глава російського МЗС Сергій Лавров порівняв із Гітлером Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що у жилах Гітлера нібито теж текла єврейська кров.

Після цього головний рабин Росії Берл Лазар закликав Лаврова вибачитись за ці висловлювання.