В СМИ рассказали о наилучшем ответе на сбитие россией дрона США
В четверг, 16 марта, Пентагон обнародовал кадры российского истребителя, столкнувшегося с американским разведывательным дроном. Провокация требует ответа США, и правильный ответ состоит в том, чтобы предоставить украинцам сложное и дальнобойное оружие, необходимое для победы над армией путина.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
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Детали
Как отмечает издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в среду, что неясно, намеревались ли россияне протаранить винт беспилотника MQ-9; США были вынуждены сбить беспилотника в Черном море. Но столкновение было риском, на который россия согласилась, когда ее пилоты сбросили горючее в то, что Пентагон называет "непрофессиональным" перехватом. Генерал Милли отметил, что "очень агрессивный" эпизод отвечает "схеме" поведения россиян.
"Некоторые предупреждают, что этот эпизод свидетельствует о риске войны США с россией и является поводом для того, чтобы покинуть Украину. Но дрон действовал в международном воздушном пространстве, и путин хочет сделать Черное море своим частным прудом. Россия может пойти на эскалацию, но сейчас выясняется, что путин является агрессором и его планы не ограничиваются Украиной", — пишет издание.
В WSJ добавили, что администрация Байдена калибровала свою политику в отношении Украины, исходя из собственной тревоги по поводу реакции российского президента, но эта катастрофа является последним напоминанием о том, что путин берет на себя любые риски, которые, по его мнению, ему могут сойти з рук.
Напомним, 14 марта российский самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, совершив непрофессиональный перехват. В результате Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.
По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве.
Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.
Также 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником.
Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.