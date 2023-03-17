У ЗМІ розповіли про найкращу відповідь на збиття росією дрона США

Марк Міллі

У четвер, 16 березня, Пентагон оприлюднив кадри російського винищувача, який зіткнувся з американським розвідувальним дроном. Провокація вимагає відповіді США, і правильна відповідь полягає в тому, щоб надати українцям складну та далекобійну зброю, необхідну для перемоги над армією путіна.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив у середу, що незрозуміло, чи мали намір росіяни протаранити гвинт безпілотника MQ-9; США були змушені збити безпілотник у Чорному морі. Але зіткнення було ризиком, на який росія погодилася, коли її пілоти скинули пальне в те, що Пентагон називає "непрофесійним" перехопленням. Генерал Міллі зазначив, що "дуже агресивний" епізод відповідає "схемі" поведінки росіян.

"Дехто попереджає, що цей епізод свідчить про ризик війни США з росією і є приводом для того, щоб покинути Україну. Але дрон діяв у міжнародному повітряному просторі, і путін хоче зробити Чорне море своїм приватним ставом. Росія може піти на ескалацію, але зараз з’ясовується, що путін є агресором і його плани не обмежуються Україною", — пише видання.

У WSJ додали, що адміністрація Байдена калібрувала свою політику щодо України, виходячи з власної тривоги щодо реакції російського президента, але ця катастрофа є останнім нагадуванням про те, що путін бере на себе будь-які ризики, які, на його думку, йому можуть зійти з рук.

Нагадаємо, 14 березня російський літак зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення. У результаті Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

За їх інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі.

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Також 15 березня росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем.

Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27. На ньому можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.