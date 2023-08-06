Участие Китая в саммите безопасности является попыткой давить на Россию, — эксперт
Участие Китая в саммите безопасности в Саудовской Аравии является способом напугать Россию. Доверие между этими двумя странами сильно подорвано из-за обстрелов украинских портов.
Такое мнение высказал эксперт центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник в прямом эфире телемарафона.
Китай принимает участие в саммите в Саудовской Аравии
По его словам, КНР таким образом попытается шантажировать страну-террориста и заставить понять свое место в мире.
"Достаточно подорвал доверие Китая обстрел украинских портов, где зерно было не только для Африки и Европы, но была пшеница и для Китая", — сказал Олейник.
Ранее мы рассказывали, что Китай станет участником заседания по мирному плану Украины. Оно состоится в Саудовской Аравии.