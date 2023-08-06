Участие Китая в саммите безопасности является попыткой давить на Россию, — эксперт

Китай участвует в саммите в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Участие Китая в саммите безопасности в Саудовской Аравии является способом напугать Россию. Доверие между этими двумя странами сильно подорвано из-за обстрелов украинских портов.

Такое мнение высказал эксперт центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник в прямом эфире телемарафона.

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По его словам, КНР таким образом попытается шантажировать страну-террориста и заставить понять свое место в мире.

"Достаточно подорвал доверие Китая обстрел украинских портов, где зерно было не только для Африки и Европы, но была пшеница и для Китая", — сказал Олейник.

Ранее мы рассказывали, что Китай станет участником заседания по мирному плану Украины. Оно состоится в Саудовской Аравии.