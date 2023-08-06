Участь Китаю в безпековому саміті є спробою тиснути на Росію, — експерт

Китай бере участь у саміті в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Участь Китаю у безпековому саміті в Саудівській Аравій є способом налякати Росію. Довіра між цими двома країнами сильно підірвана через обстріли українських портів.

Таку думку висловив експерт центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник у прямому етері телемарафону.

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За його словами, КНР таким чином спробує шантажувати країну-терористку та змусити зрозуміти своє мисце у світі.

"Досить пошкодив довіру Китаю обстріл українських портів, де зерно було не тільки для Африки і Європи, але і для Китаю", — сказав Олійник.

Раніше ми розповідали, Китай стане учасником засідання щодо мирного плану України. Воно відбудеться в Саудівській Аравії.