Удар по ядерной энергетике РФ — Байден запретил импорт российского урана в США

Джо Байден. Фото иллюстративное: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден во вторник, 15 мая, подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана. Эту инициативу американские сенаторы одобрили еще в конце апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Как говорится в документе, запрет призван "устранить зависимость США от России в области гражданской ядерной энергетики". Согласно американскому законодательству, закон вступит в силу через 90 дней. Предполагается, что ограничение будет действовать до 2040 года.

Первая страница подписанного Байденом закона. Источник: Белый дом

Заметим, что доля поставок урана из России в США в настоящее время составляет около 20%. Их стоимость в последние годы оценивалась примерно в 1 млрд долларов в год.

Санкции против России — последние новости

Напомним, ранее американский Минфин объявил санкции против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствовали российскому ВПК, и помогали уклоняться от действующих ограничений.

Еще раньше американское ведомство в сотрудничестве с Великобританией ввело санкции на импорт российского алюминия, меди и никеля.

К антироссийским санкциям присоединилась и Япония: Токио запретил импорт 164 категорий товаров, в том числе литий-ионных аккумуляторов, газовых труб и моторного масла для автомобилей.