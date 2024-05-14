Удар по ядерній енергетиці РФ — Байден заборонив імпорт російського урану до США

Джо Байден. Фото ілюстративне: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден у вівторок, 15 травня, підписав закон про заборону імпорту російського збагаченого урану. Цю ініціативу американські сенатори схвалили ще наприкінці квітня.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Як йдеться в документі, заборона покликана "усунути залежність США від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики". Згідно з американським законодавством, закон набуде чинності через 90 днів. Передбачається, що обмеження діятиме до 2040 року.

Перша сторінка підписаного Байденом закону. Джерело: Білий дім

Зауважимо, що частка постачань урану з Росії до США на цей час становить близько 20%. Їхня вартість в останні роки оцінювалася приблизно в 1 млрд доларів на рік.

Санкції проти Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше американський Мінфін оголосив санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють російському ВПК, та допомагають ухилятись від чинних обмежень.

Ще раніше американське відомство у співпраці з Великою Британією запровадило санкції на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю.

До антиросійських санкцій доєдналася і Японія: Токіо заборонив імпорт 164 категорій товарів, зокрема літій-іонних акумуляторів, газових труб та моторного мастила для автомобілів.