Венгрия поставила Украине ультиматум касаемо санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Szijjártó Péter/facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал возмущение по поводу включения Украиной OTP Bank в список спонсоров войны в Украине. Он заявил, что это "скандальное и неприемлемое решение", которое создает препятствия для Будапешта в диалоге с Европейским союзом по вопросу ужесточения санкций против России.

Об этом сообщает Euronews.

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Сийярто категорически осудил решение украинских властей включить OTP Bank в список спонсоров войны, считая это поразительным, скандальным и возмутительным. Он подчеркнул, что деятельность банка полностью согласуется с международными стандартами и законами.

Венгерский министр иностранных дел также предупредил, что эта ситуация может оказать влияние на возможность Евросоюза наложить дополнительные санкции на Россию.

Он четко указал на министерской встрече, что обсуждение 11-го пакета санкций станет крайне проблематичным, пока венгерский банк остается в украинском списке.

Сийярто обратился с требованием к украинским властям исключить OTP Bank из указанного списка. Он подчеркнул, что иначе ведение диалога с Евросоюзом относительно санкций в отношении России станет значительно затрудненным.

Напомним, что в процессе обсуждения очередного 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Венгрия выступила против части санкционных ограничений. Венгры требуют вычеркнуть из санкционного списка трех человек, в том числе руководителя Белорусской железной дороги Владимира Морозова.