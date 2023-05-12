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Угорщина поставила Україні ультиматум щодо санкцій

12 травня 2023 23:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угорщина поставила Україні ультиматум щодо санкцій
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Szijjártó Péter/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення щодо включення Україною OTP Bank до списку спонсорів війни в Україні. Він заявив, що це "скандальне та неприйнятне рішення", яке створює перешкоди для Будапешта у діалозі з Європейським союзом щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Euronews.

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Сійярто категорично засудив рішення української влади включити OTP Bank до списку спонсорів війни, вважаючи це разючим, скандальним та обурливим. Він наголосив, що діяльність банку повністю узгоджується з міжнародними стандартами та законами.

Угорський міністр закордонних справ також попередив, що ця ситуація може вплинути на можливість Євросоюзу накласти додаткові санкції на Росію.

Він чітко зазначив на міністерській зустрічі, що обговорення 11-го пакету санкцій стане вкрай проблематичним, доки угорський банк залишається в українському списку.

Сійярто звернувся з вимогою до української влади виключити OTP Bank із зазначеного списку. Він наголосив, що інакше ведення діалогу з Євросоюзом щодо санкцій щодо Росії стане значно утрудненим.

Нагадаємо, що у процесі обговорення чергового 11-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу Угорщина виступила проти частини санкційних обмежень. Угорці вимагають викреслити зі списку санкцій трьох осіб, у тому числі керівника Білоруської залізниці Володимира Морозова.

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