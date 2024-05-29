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Венгрия и Беларусь подписали соглашение о строительстве второй атомной станции

29 мая 2024 16:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Венгрия подписала соглашение с Беларусью о помощи со строительством ядерного реактора
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй атомной станции в Венгрии. Во время встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также подверг критике предложение иностранных стран направлять в Украину для учений военнослужащих своих солдат.

Об этом сообщает Reuters в среду, 29 мая.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Минске заявил о подписании соглашения Венгрии с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции.

Российская компания "Росатом" ведет строительство венгерского реактора ПАК-2 с 2014 года. Этот проект предусматривает строительство двух реакторов мощностью 1,2 гигаватта каждый в центральной части Венгрии.

"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, который Беларусь приобрела здесь при строительстве реакторов по подобной технологии", — заявил Сийярто.

Хотя атомная энергетика и не подпадает под санкции ЕС против России, проект по строительству в Венгрии стоимостью 12,5 млрд евро испытал длительные задержки. Правительство Венгрии выступает против расширения санкций на этот сектор, так как большую часть электроэнергии страна получает от России.

Сийярто также подверг критике предложение некоторых европейских партнеров Венгрии и НАТО направить своих солдат в Украину для обучения украинских военных внутри страны.

"Меня беспокоят заявления о том, что страны ЕС, НАТО посылают военных в Украину", — сказал он.

Мы писали, что Венгрия блокирует предоставление военной помощи ЕС для Украины. Речь идет о 5 миллиардах евро. Будапешт не желает подписывать ряд правовых актов Евросоюза.

Напомним, представители 10 стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России.

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