Угорщина підписала угоду з Білоруссю про допомогу з будівництвом ядерного реактора

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейнік. Фото: Reuters

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві другої атомної станції в Угорщині. Під час зустрічі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також розкритикував пропозицію іноземних країн направляти в Україну для навчань військовослужбовців своїх солдат.

Про це повідомляє Reuters у середу, 29 травня.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Мінську заявив, про підписання угоду Угорщини з Білоруссю про допомогу в будівництві другої угорської атомної електростанції.

Російська компанія "Росатом" здійснює будівництво угорського реактора ПАК-2 з 2014 року. Цей проект передбачає спорудження двох реакторів потужністю 1,2 гігавата кожен у центральній частині Угорщини.

"Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в атомній енергетиці, яка дозволяє нам використовувати досвід, який Білорусь набула тут при будівництві реакторів за подібною технологією", — заявив Сійярто.

Хоч атомна енергетика і не підпадає під санкції ЄС проти Росії, проєкт з будівництва в Угорщині вартістю 12,5 млрд євро зазнав тривалих затримок. Уряд Угорщини виступає проти розширення санкцій на цей сектор, так, як більше частину електроенергії країна отримує від Росії.

Сійярто також розкритикував пропозицію деяких європейських партнерів Угорщини та НАТО направити своїх солдатів в Україну для навчання українських військових всередині країни.

"Мене турбують заяви про те, що країни ЄС, НАТО посилають військових в Україну", — сказав він.

Ми писали, що Угорщина блокує надання військової допомоги ЄС для України. Йдеться про 5 мільярдів євро. Будапешт не хоче підписувати низку правових актів Євросоюзу.

Нагадаємо, представники 10 країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії.