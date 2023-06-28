Венгрия отложила ратификацию заявки о вступлении Швеции в НАТО

Правительство Венгрии. Фото: https: hvg.hu

Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.

Об этом сообщает венгерское издание HVG.

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Правительство Венгрии решило, что выносить ратификацию вступления Швеции в НАТО на трехдневную сессию перед летними каникулами, которая состоится на следующей неделе, неуместно. Там только рассмотреть закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.

"Ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это значит, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", — отмечает издание.

Также эту информацию подтвердила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай.

Напомним, недавно у Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возникли большие сомнения в том, станет ли Швеция частью НАТО. Отмечается, что существует вероятность того, что страна не присоединится к Альянсу.