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Угорщина відклала ратифікацію заявки вступу Швеції до НАТО

28 червня 2023 23:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Угорщина відклала ратифікацію заявки вступу Швеції до НАТО
Уряд Угорщини. Фото: https: hvg.hu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина відкладе розгляд ратифікації вступу Швеції до НАТО і розгляне це питання лише після літніх канікул. Відповідно питання вступу країни в Альянс обговорять лише восени.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

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Уряд Угорщини вирішив, що виносити ратифікацію вступу Швеції до НАТО на триденну сесію перед літніми канікулами, яка відбудеться наступного тижня, недоречно. Там лише розглянути закон про статус вчителів та проєкт бюджету на наступний рік.

"Ратифікацію вступу Швеції до НАТО все ще не включено до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", — наголошує видання.

Також цю інформацію підтвердила депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай.

Нагадаємо, нещодавно у Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виникли великі сумніви щодо того, чи стане Швеція частиною НАТО. Зазначається, що є велика ймовірність того, що країна не приєднається до Альянсу.

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