Украина имеет право бить по территории России ракетами, — Бундестаг
Главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнес Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству незамедлительно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что Украина имеет право нападать на объекты в Российской Федерации.
Об этом сообщает Merkur.
Имеет ли право Украина бить ракетами по территории РФ
По мнению Штрак-Циммерман, украинская армия сможет серьезно нарушить логистические процессы России, используя ракеты Taurus, и при этом необходимо признать право Киева атаковать цели в России с помощью данных ракет.
"Международное право разрешает Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора, несмотря на происхождение и поставщика этого оружия", — сказала она.
Кроме того, Штрак-Циммерман предупредила канцлера Германии Олафа Шольца о рисках дальнейшей задержки с поставками ракет, обсуждаемой уже шесть месяцев.
"Мы все тщательно анализируем ситуацию (в контексте решения о поставках ракет), но затягивание принятия решения может лишь усугубить страдания", — подчеркнула Штрак-Циммерман.
Напомним, что правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.