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Украина имеет право бить по территории России ракетами, — Бундестаг

30 сентября 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина имеет право бить по территории России ракетами, — Бундестаг
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото: Kay Nietfeld
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнес Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству незамедлительно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что Украина имеет право нападать на объекты в Российской Федерации.

Об этом сообщает Merkur.

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По мнению Штрак-Циммерман, украинская армия сможет серьезно нарушить логистические процессы России, используя ракеты Taurus, и при этом необходимо признать право Киева атаковать цели в России с помощью данных ракет.

"Международное право разрешает Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора, несмотря на происхождение и поставщика этого оружия", — сказала она.

Кроме того, Штрак-Циммерман предупредила канцлера Германии Олафа Шольца о рисках дальнейшей задержки с поставками ракет, обсуждаемой уже шесть месяцев.

"Мы все тщательно анализируем ситуацию (в контексте решения о поставках ракет), но затягивание принятия решения может лишь усугубить страдания", — подчеркнула Штрак-Циммерман.

Напомним, что правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

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