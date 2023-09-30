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Україна має право бити по території Росії ракетами, — Бундестаг

30 вересня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна має право бити по території Росії ракетами, — Бундестаг
Голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Фото: Kay Nietfeld
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман настійно рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман стверджує, що Україна має право нападати на об'єкти Російської Федерації.

Про це повідомляє Merkur.

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На думку Штрак-Циммерман, українська армія зможе серйозно порушити логістичні процеси Росії, використовуючи ракети Taurus, і при цьому необхідно визнати право Києва атакувати цілі в Росії за допомогою цих ракет.

"Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора, попри походження та постачальника цієї зброї", — сказала вона.

Крім того, Штрак-Циммерман попередила канцлера Німеччини Олафа Шольца про ризики подальшої затримки з постачанням ракет, що обговорюється вже шість місяців.

"Ми всі ретельно аналізуємо ситуацію (у контексті рішення про постачання ракет), але затягування ухвалення рішення може лише посилити страждання", наголосила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, що уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

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