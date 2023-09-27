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Украина должна выиграть войну и должна определить параметры победы, — министр обороны Германии

27 сентября 2023 15:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина должна выиграть войну и должна определить параметры победы, — министр обороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Таллинн заявил, что Украина должна добиться победы в войне, и то, как будет определена победа, должно зависеть только от Украины, а не от других стран. Это заявление не связано со стратегией национальной обороны Германии.

Об этом Писториус сообщил эстонскому телеканалу ERR.

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На конференции по безопасности, проходившей в Таллине, Писториус также подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

"Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — сказал министр.

Касаясь размещения войск, Писториус сообщил о планах перебросить бригаду Бундесвера в Литву, как только будет готова необходимая инфраструктура.

Планируется, что к концу года будут уточнены все детали, а "дорожная карта" по подготовке инфраструктуры будет готова к концу ноября. Согласно этим планам, в Литве планируется разместить около 4000 военнослужащих Бундесвера вместе с их семьями и детьми.

Писториус также упомянул, что Канада разрабатывает аналогичные планы по размещению своих войск в Латвии в рамках партнерских отношений НАТО, в то время как Великобритания играет ключевую роль в поддержке вооруженных сил Эстонии.

Напомним, что Немецкая Федеральная прокуратура занимается расследованием возможных военных преступлений, совершенных российскими оккупационными силами, из-за которых пострадал гражданин Германии в Гостомеле. Представитель прокуратуры сообщил, что первоначальное персональное расследование было начато в середине июля.

 

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