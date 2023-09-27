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Україна має виграти війну і визначити параметри перемоги, — міністр оборони Німеччини

27 вересня 2023 15:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна має виграти війну і визначити параметри перемоги, — міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Таллінна заявив, що Україна має здобути перемогу у війні, і те, як буде визначено перемогу, має залежати тільки від України, а не від інших країн. Ця заява не пов'язана зі стратегією національної оборони Німеччини.

Про це Пісторіус повідомив естонському телеканалу ERR.

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На конференції з безпеки, що проходила у Таллінні, Пісторіус також підтвердив непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

"Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде потрібно", — сказав міністр.

Стосовно розміщення військ Пісторіус повідомив про плани перекинути бригаду Бундесверу до Литви, як тільки буде готова необхідна інфраструктура.

Планується, що до кінця року буде уточнено всі деталі, а "дорожня карта" з підготовки інфраструктури буде готова до кінця листопада. Згідно з цими планами, у Литві планується розмістити близько 4000 військовослужбовців Бундесверу разом із їхніми сім'ями та дітьми.

Пісторіус також згадав, що Канада розробляє аналогічні плани щодо розміщення своїх військ у Латвії в рамках партнерських відносин НАТО, тоді як Великобританія відіграє ключову роль у підтримці збройних сил Естонії.

Нагадаємо, що Німецька Федеральна прокуратура займається розслідуванням можливих воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними силами, через які постраждав громадянин Німеччини у Гостомелі. Представник прокуратури повідомив, що первісне персональне розслідування було розпочато у середині липня.

 

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