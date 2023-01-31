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​​​​​​​Украина может получить 2,3 млрд фунтов с продажи футбольного клуба Абрамовича: детали

31 января 2023 18:59
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Средства за продажу Абрамовичем ФК Челси могут передать в фонд помощи Украине
Решение о передаче средств, вырученных за продажу российским олигархом ФК "Челси", должно поддержать Евросоюз
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем ФК "Челси", в фонд для Украины. Но это решение должно поддержать ЕС.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Деньги Абрамовича в украинский фонд

По информации источников, правительство Великобритании планирует передать средства, вырученные за продажу путинским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", в фонд помощи Украине.

Эта сумма составляет 2,3 млрд. фунтов стерлингов. Она станет одним из величайших благотворительных пожертвований жертвами войны в истории.

Перевести ее на счет фонда могут в течение нескольких недель.

Кто должен согласовать передачу денег Абрамовича

Источники The Telegraph отмечают, что Комиссия по благотворительности уже готова поддержать этот шаг.

Но говорится, что согласие на передачу средств Романа Абрамовича должен предоставить еще и Европейский Союз, поскольку Абрамович находится под тамошними санкциями.

Напомним, что правительство Канады 19 декабря начало процесс конфискации 26 миллионов долларов в компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Отмечается, что это первый случай, когда Канада выполнит арест активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам. Если это удастся, Канада может передать средства на восстановление разрушенных россией объектов Украины, а также пострадавшим в результате вторжения путина.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заверила, что ее страна и дальше будет давить на российский режим и тех, кто получил выгоду от варварского вторжения путина в Украину.

Фото: Pixabay

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