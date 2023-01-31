Кошти за продаж Абрамовичем ФК Челсі можуть передати у фонд допомоги Україні

Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі
Уряд Великої Британії близький до того, аби передати 2,3 млрд фунтів, виручених від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем ФК "Челсі", у фонд для України. Але це рішення має підтримати ЄС.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
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Гроші Абрамовича в український фонд
За інформацією джерел видання, уряд Великої Британії планує передати кошти, виручені за продаж путінським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", у фонд допомоги Україні.
Ця сума становить 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Вона стане одним із найбільших благодійних пожертв жертвами війни в історії.
Перевести її на рахунок фонду можуть протягом кількох тижнів.
Хто має узгодити передачу грошей Абрамовича
Джерела The Telegraph зазначають, що Комісія з благодійності уже готова підтримати цей крок.
Але йдеться про те, що згоду на передачу коштів Романа Абрамовича має надати ще і Європейський Союз, оскільки Абрамович перебуває під тамтешніми санкціями.
Нагадаємо, що уряд Канади 19 грудня розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу.
Зазначається, що це перший випадок, коли Канада виконає арешт активів, що належать особам, які потрапили під санкції. Якщо це вдасться, Канада може передати кошти на відновлення зруйнованих рф об'єктів України, а також постраждалим внаслідок вторгнення путіна.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запевнила, що її країна і далі тиснутиме на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення путіна в Україну.
Фото: Pixabay