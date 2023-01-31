Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі arrow

​​​​​​​Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі

31 січня 2023 18:59
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Кошти за продаж Абрамовичем ФК Челсі можуть передати у фонд допомоги Україні
Рішення про передачі коштів, виручених за продаж російським олігархом ФК "Челсі", має підтримати Євросоюз
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Уряд Великої Британії близький до того, аби передати 2,3 млрд фунтів, виручених від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем ФК "Челсі", у фонд для України. Але це рішення має підтримати ЄС.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Читайте також:

Гроші Абрамовича в український фонд

За інформацією джерел видання, уряд Великої Британії планує передати кошти, виручені за продаж путінським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", у фонд допомоги Україні. 

Ця сума становить 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Вона стане одним із найбільших благодійних пожертв жертвами війни в історії.

Перевести її на рахунок фонду можуть протягом кількох тижнів.

Хто має узгодити передачу грошей Абрамовича

Джерела The Telegraph зазначають, що Комісія з благодійності уже готова підтримати цей крок.

Але йдеться про те, що згоду на передачу коштів Романа Абрамовича має надати ще і Європейський Союз, оскільки Абрамович перебуває під тамтешніми санкціями.

Нагадаємо, що уряд Канади 19 грудня розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. 

Зазначається, що це перший випадок, коли Канада виконає арешт активів, що належать особам, які потрапили під санкції. Якщо це вдасться, Канада може передати кошти на відновлення зруйнованих рф об'єктів України, а також постраждалим внаслідок вторгнення путіна.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запевнила, що її країна і далі тиснутиме на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення путіна в Україну.

Фото: Pixabay

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:30 Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб

Новина з фото

19:27 Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат

19:20 В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись

19:16 Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф

19:15 Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі

19:00 Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:50 Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

18:40 В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: "бізнесмени" постануть перед судом

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Актуальне по темі

None 31 Січень 19:30

Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб

None 31 Січень 19:27

Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат

None 31 Січень 17:56

В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись

None 31 Січень 19:16

Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB