Украина может получить два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар

Компания General Atomics готова бесплатно передать Украине два своих БпЛА на определенных условиях

Американский производитель может предоставить ВСУ два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар США. Впрочем, Украина должна будет оплатить сопутствующие расходы, которые составят не менее 18 млн долларов.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в компании издания The Wall Street Journal.

Два дрона за один доллар

Американская компания General Atomics предложила Украине (в лице атташе по обороне, который находится в Вашингтоне) два современных беспилотника Reaper MQ-9.

Предложение также включает в себя наземную станцию управления, с которой можно будет управлять беспилотниками практически в любом месте.

Общая стоимость этого предложения составит всего один доллар США.

За что должна доплатить Украина

Впрочем, согласно соглашению, предложенному General Atomics, украинская сторона должна будет заплатить еще не менее 18 млн долларов за сопутствующие расходы.

Так, 10 млн долларов будут потрачены на подготовку и доставку дронов в Украину, а еще 8 млн долларов (ежегодно) — на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников, которые не используются в российско-украинской войне.

Напомним, что, по информации Reuters, США готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины в размере около 2 млрд долларов уже на этой неделе.

В пакет войдет крылатая бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью до 150 километров.

Добавим, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC — "легких колесных танков" — уже в начале февраля.

Фото: US Air Force