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​​​​​​​Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ

1 лютого 2023 07:58
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Україна може отримати два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар
Компанія General Atomics готова безкоштовно передати Україні два свої БпЛА на певних умовах
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Американський виробник може надати ЗСУ два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар США. Втім, Україна повинна буде оплатити супутні витрати, які становитимуть щонайменше 18 млн доларів.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в компанії видання The Wall Street Journal.

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Два дрони за один долар

Американська компанія General Atomics запропонувала Україні (в особі аташе з питань оборони, який перебуває у Вашингтоні) два сучасні безпілотники Reaper MQ-9.

Пропозиція також включає наземну станцію управління, з якої можна буде керувати безпілотниками практично у будь-якому місці.

Загальна вартість цієї пропозиції складе усього один долар США.

За що має доплатити Україна

Втім, згідно із угодою, яку запропонувала General Atomics, українська сторона повинна буде заплатити ще щонайменше 18 млн доларів за супутні витрати.

Так, 10 млн доларів буде витрачено на підготовку і доставку дронів до України, а ще 8 млн доларів (щороку) — на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників, які не використовуються в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що, за інформацією Reuters, США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України розміром близько 2 млрд доларів уже на цьому тижні.

До пакету увійде крилата бомба малого діаметру наземного запуску GLSDB з дальністю до 150 кілометрів.

Додамо, що у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Фото: U.S. Air Force

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