Украина может получить самый современный боевой танк в мире: детали
Главный концерн ФРН Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом про поставки танка.
Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер.
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Поставки самого современного танка
"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", — сказал он в интервью газете Handelsblatt.
Летом Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и назвала его самым мощным боевым танком в мире. Украина, уверила Паппергер, что станет первым покупателем машины. Panther пока имеется только в виде демонстрационной модели. Тем не менее Паппергер обещает их поставку "через 15-18 месяцев".
Чтобы экспортировать в украину технику, неоходимо решение канфлера Германии Олафа Шольца. При этом Паппергер считает, что Бундестаг это решение даст, так как запасы боевых танков на складах стран Европы в связи с поставками Украине исчерпываются.
Танк KF51 Panther
В презентации техники граждане Германии на первое место вынесли полную цифровизацию машины, что в дальнейшем позволит интегрировать в нее искусственный интеллект. Именно это утверждение опережает даже установку совершенно новой 130-мм пушки вместо традиционной 120-мм, а к тому же объединенную с автоматом зарядки, вмещающей 20 боеприпасов.
Среди дополнительного вооружения указан спаренный с пушкой пулемет 12,7-мм, а на башне размещен боевой модуль с 7,62-мм пулеметом, который должен решить вопрос защиты от дронов. В то же время сам KF51 Panther может быть оснащен собственным дроном-камикадзе HERO 120 от UVision.
Напомним, что Германия предоставила новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитные установки Gepard.
Также сообщалось, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют в сумме 100 млн евро.
Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого рода вооружений.
Однако проблема состоит в том, что боеприпасы Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.