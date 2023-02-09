Україна може отримати найсучасніший бойовий танк у світі

Головний концерн ФРН Rheinmetall

Головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання танка.

Про це повідомив голова концерну Армін Паппергер.

Постачання найсучаснішого танка

"Ми ведемо переговори з Києвом щодо експорту Panther", — сказав він в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Влітку Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі та назвала його найпотужнішим бойовим танком у світі. Україна, запевнила Паппергер, стане першим покупцем машини. Panther поки є лише у вигляді демонстраційної моделі. Проте Паппергер обіцяє їхнє постачання "через 15-18 місяців".

Щоб експортувати в Україну техніку, потрібне рішення канфлера Німеччини Олафа Шольца. При цьому Паппергер вважає, що Бундестаг це рішення дасть, оскільки запаси бойових танків на складах країн Європи через поставки України вичерпуються.

Танк KF51 Panther

У презентації техніки громадяни Німеччини на перше місце винесли повну цифровізацію машини, що надалі дозволить інтегрувати до неї штучний інтелект. Саме це твердження випереджає навіть встановлення абсолютно нової 130-мм гармати замість традиційної 120-мм, а до того ж об'єднаної з автоматом зарядки, що містить 20 боєприпасів.

Серед додаткового озброєння вказано спарений з гарматою кулемет 12,7-мм, а на вежі розміщено бойовий модуль із 7,62-мм кулеметом, який має розв'язати питання захисту від дронів. Водночас сам KF51 Panther може бути обладнаний власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.

Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет військової допомоги Збройним силам України. До нього увійшли дві зенітні установки Gepard.

Також повідомлялося, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого роду озброєнь.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.