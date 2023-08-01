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Украина не может повторить финский путь вступления в НАТО — МИД

1 августа 2023 11:50
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина не может повторить финский путь вступления в НАТО — МИД
Министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен. Фото: ЭРА
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Процесс присоединения Финляндии к Альянсу беспрецедентно быстрый. Он занял меньше года. Но у Украины так не получится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен.

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"К счастью, Финляндия смогла оставаться независимой за последние 100 лет. Поэтому нам удалось построить стабильное, устойчивое западное общество и иметь демократию", — отметила она.

Финляндия много лет сотрудничает с НАТО

Существует аспект вооруженных сил Финляндии. В 1939-1940 годах страна финские солдаты сумели защитить страну от советской агрессии. Однако времена меняются и необходима система коллективной обороны.

"Конечно, мы всегда относились очень серьезно к нашей безопасности и инвестировали значительные средства в оборону. И когда мы стали членами Европейского Союза 30 лет назад, мы, конечно, не просто стали членами ЕС, мы очень тесно сотрудничаем в вопросах безопасности с нашей европейской семьей", — сказала глава МИД.

У Финляндии очень тесные оборонные соглашения и сотрудничество с ближайшими партнерами и тесное сотрудничество с НАТО.

"Конечно, особенно за последние 10 лет мы очень приблизились к НАТО. И это помогло, поскольку наши военные силы были почти полностью совместимы с НАТО", — подчеркнула Валтонен.

Угроза Финляндии со стороны РФ не надумана. Ранее мы рассказывали, что российская Федерация перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с 24 февраля 2022 года количество стратегических бомбардировщиков. Они способны нести ядерное оружие.

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