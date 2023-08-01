Україна не може повторити фінський шлях вступу до НАТО — МЗС

Міністерка закордонних справ Фінляндія Еліна Валтонен. Фото: ЕРА

Процес приєднання Фінляндії до Альянсу є безпрецедентно швидким. Він зайняв менше року. Але в України так не вийде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністерка закордонних справ Фінляндія Еліна Валтонен.

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"На щастя Фінляндія змогла залишатися незалежною за останні 100 років. Тому нам удалося побудувати стабільне, стійке західне суспільство і мати демократію", — зазначила вона.

Фінляндія багато років співпрацює з НАТО

Існує аспект щодо збройних сил Фінляндії. У 1939-1940 роках країна фінські солдати зуміли захистити країну від радянської агресії. Проте часи міняються і необхідна система колективної оборони.

"Звичайно, ми завжди ставилися дуже серйозно до нашої безпеки та інвестували значні кошти в оборону. І відколи ми стали членами Європейського Союзу 30 років тому, ми, звичайно, не просто стали членами ЄС, ми дуже тісно співпрацюємо у питаннях безпеки з нашою європейською родиною", — сказала голова МЗС.

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО.

"Звичайно, особливо за останні 10 років ми дуже наблизилися до НАТО. І це допомогло, оскільки наші військові сили були майже повністю сумісні з НАТО", — наголосила Валтонен.

Загроза Фінляндії з боку РФ не є надуманою. Раніше ми розповідали, що російська Федерація перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну з 24 лютого 2022 року кількість стратегічних бомбардувальників. Вони здатні нести ядерну зброю.