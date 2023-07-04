Украина не получит истребителей F-16 во время контрнаступления, — чиновник НАТО

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: nato.int

Во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

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По его словам, передача западных истребителей Украине "не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", поскольку подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала наступательных действий.

"Важно и понятно, что Украина просит западные истребители, но мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас", — заявил Бауэр.

Также он сказал, что Украина сможет выиграть эту войну без самолетов F-16.

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", — подчеркнул чиновник НАТО.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько самолетов, дежурящих у западных границ, для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.