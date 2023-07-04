Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Украина не получит истребителей F-16 во время контрнаступления, — чиновник НАТО arrow

Украина не получит истребителей F-16 во время контрнаступления, — чиновник НАТО

4 июля 2023 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина не получит истребителей F-16 во время контрнаступления, — чиновник НАТО
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: nato.int
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Читайте также:

Истребители для Украины

По его словам, передача западных истребителей Украине "не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", поскольку подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала наступательных действий.

"Важно и понятно, что Украина просит западные истребители, но мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас", — заявил Бауэр.

Также он сказал, что Украина сможет выиграть эту войну без самолетов F-16.

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", подчеркнул чиновник НАТО.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько самолетов, дежурящих у западных границ, для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз