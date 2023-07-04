Україна не отримає винищувачів F-16 під час контрнаступу, — посадовець НАТО
Під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.
Про це заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.
Винищувачі для України
За його словами, передача західних винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу", оскільки підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку наступальних дій.
"Важливо і зрозуміло, що Україна просить західні винищувачі, але ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз", — заявив Бауер.
Також він сказав, що Україна зможе виграти цю війну і без літаків F-16.
"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", — наголосив посадовець НАТО.
Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів, для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак.