Україна не отримає винищувачів F-16 під час контрнаступу, — посадовець НАТО

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: nato.int

Під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.

Про це заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.

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За його словами, передача західних винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу", оскільки підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку наступальних дій.

"Важливо і зрозуміло, що Україна просить західні винищувачі, але ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз", — заявив Бауер.

Також він сказав, що Україна зможе виграти цю війну і без літаків F-16.

"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", — наголосив посадовець НАТО.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів, для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак.