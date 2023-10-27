Украина не выиграет войну, — очередное скандальное заявление от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть войну, начатую Россией. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, является провальной.

Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.

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Виктор Орбан заявил, что Украина не выигрывает в войне против России. По его мнению, стратегия ЕС, где украинцы победители, а россияне должны проиграть, — провальная.

"Сегодня все знают, но не решаются сказать, что эта стратегия провалилась. Все военные эксперты говорят, что Украина не победит на фронте", — заявил премьер Венгрии.

Также он добавил, что Венгрия всегда занимала такую позицию.

Провальная стратегия

"Украина не выигрывает на фронте, россияне не проиграют на фронте, поэтому необходим "план Б" , —сказал Орбан.

Он подчеркнул, что на следующих европейских выборах должны произойти перемены, потому что нынешние лидеры "не могут справиться с этой проблемой".

По его мнению, главы государств ЕС "могут быть хорошими лидерами в мирное время, но сейчас, когда идет шторм, большие волны, появляются пиратские корабли, нужны изменения".

Напомним, это уже не первое подобное заявление Орбана. Еще в августе он отмечал, что Украина не сможет выиграть войну у РФ. В случае, если хотя бы одна западная страна отправит свои войска на помощь, это приведет к Третьей мировой.



Также мы писали ранее, что Виктор Орбан заявил, что его страна продолжает общение с Россией "ради мира". По его словам, политика Будапешта по этому вопросу "очень прозрачна".