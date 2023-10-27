Україна не виграє війну, — чергова скандальна заява від Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна виграти війну, яку розпочала Росія. Він вважає, що стратегія ЄС, де українці мають перемогти, є провальною.

Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet.

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Скандальна заява Орбана

Віктор Орбан заявив, що Україна не виграє у війні проти Росії. На його думку, стратегія ЄС, де українці переможці, а росіяни повинні програт, є провалильною.

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія провалилася. Всі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", — заявив прем'єр Угорщини.

Також він додав, що Угорщина завжди займала таку позицію.

Провальна стратегія

"Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті, тому необхідний "план Б", — сказав Орбан.

Він наголосив, що на наступних європейських виборах мають відбутися зміни, тому що теперішні лідери "не можуть впоратися з цією проблемою".

На його погляд, глави держав ЄС "можуть бути хорошими лідерами в мирний час, але зараз, коли триває шторм, великі хвилі, з'являються піратські кораблі, потрібні зміни".

Нагадаємо, це вже не перша подібна заява Орбана. Ще у серпні він зазначав, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю світову.



Також ми писали раніше, що Віктор Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією "заради миру". За його словами, політика Будапешта щодо цього питання є "дуже прозорою".