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Украина получит крупную партию танков Leopard от Дании и Германии

5 мая 2023 17:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина получит крупную партию танков Leopard от Дании и Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус и исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дания и Германия передали Украине 80 танков Leopard 1. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к использованию в Украине.

Об этом сообщает издание nyheder.tv2.

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Дания совместно с Германией присылает в Украину 80 Leopard 1 — сейчас датские инструкторы обучают украинских танкистов на немецких полигонах. На осуществление этого проекта выделено 1 млрд датских крон.

Танки прибудут на линию фронта ориентировочно 1 июня 2023 — как раз тогда завершится подготовка танковых экипажей. Эти танки были выведены из вооружения Дании в 2005 году.

"Это, как некоторые скажут, старый танк, но по-прежнему — очень эффективный и боеспособный, более новый, чем российские Т-72, которые широко используются сейчас и передаются некоторыми партнерами", — отметил министр обороны Германии Писториус.

Он выразил удовлетворение сотрудничеством с Данией в вопросе оказания помощи Украине. Немецкий министр назвал это одним из примеров многонациональной поддержки и взаимодействия между армиями стран, а также между армией и промышленностью.

Министры посетили украинских бойцов

Также известно, что Троэльс Лунд Поульсен находится в Берлине вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Здесь они посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5.

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Министры посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Министры посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Напомним, недавно стало известно, что Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.

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