Украина получит крупную партию танков Leopard от Дании и Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус и исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Дания и Германия передали Украине 80 танков Leopard 1. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к использованию в Украине.

Об этом сообщает издание nyheder.tv2.

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Дания совместно с Германией присылает в Украину 80 Leopard 1 — сейчас датские инструкторы обучают украинских танкистов на немецких полигонах. На осуществление этого проекта выделено 1 млрд датских крон.

Танки прибудут на линию фронта ориентировочно 1 июня 2023 — как раз тогда завершится подготовка танковых экипажей. Эти танки были выведены из вооружения Дании в 2005 году.

"Это, как некоторые скажут, старый танк, но по-прежнему — очень эффективный и боеспособный, более новый, чем российские Т-72, которые широко используются сейчас и передаются некоторыми партнерами", — отметил министр обороны Германии Писториус.

Он выразил удовлетворение сотрудничеством с Данией в вопросе оказания помощи Украине. Немецкий министр назвал это одним из примеров многонациональной поддержки и взаимодействия между армиями стран, а также между армией и промышленностью.

Министры посетили украинских бойцов

Также известно, что Троэльс Лунд Поульсен находится в Берлине вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Здесь они посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5.

Министры посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министры посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Напомним, недавно стало известно, что Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.