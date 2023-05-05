Украина получит крупную партию танков Leopard от Дании и Германии
Дания и Германия передали Украине 80 танков Leopard 1. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к использованию в Украине.
Об этом сообщает издание nyheder.tv2.
Танки для Украины
Дания совместно с Германией присылает в Украину 80 Leopard 1 — сейчас датские инструкторы обучают украинских танкистов на немецких полигонах. На осуществление этого проекта выделено 1 млрд датских крон.
Танки прибудут на линию фронта ориентировочно 1 июня 2023 — как раз тогда завершится подготовка танковых экипажей. Эти танки были выведены из вооружения Дании в 2005 году.
"Это, как некоторые скажут, старый танк, но по-прежнему — очень эффективный и боеспособный, более новый, чем российские Т-72, которые широко используются сейчас и передаются некоторыми партнерами", — отметил министр обороны Германии Писториус.
Он выразил удовлетворение сотрудничеством с Данией в вопросе оказания помощи Украине. Немецкий министр назвал это одним из примеров многонациональной поддержки и взаимодействия между армиями стран, а также между армией и промышленностью.
Министры посетили украинских бойцов
Также известно, что Троэльс Лунд Поульсен находится в Берлине вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Здесь они посетили полигон, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5.
Напомним, недавно стало известно, что Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.