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Україна отримає велику партію танків Leopard від Данії і Німеччини

5 травня 2023 17:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна отримає велику партію танків Leopard від Данії і Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Данія та Німеччина разом передали Україні 80 танків Leopard 1. Вже 1 червня нові танки мають бути готові до використання в Україні.

Про це повідомляє видання nyheder.tv2.

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Данія спільно з Німеччиною надсилає в Україну 80 Leopard 1 — зараз данські інструктори навчають українських танкістів на німецьких полігонах. На втілення цього проєкту виділено 1 млрд данських крон.

Танки прибудуть на лінію фронту орієнтовно 1 червня 2023 року — якраз тоді завершиться підготовка танкових екіпажів. Зазначається, що ці танки були виведені з озброєння Данії у 2005 році.

"Це, як дехто скаже, старий танк, але як і раніше — дуже ефективний і боєздатний, новіший, ніж російські Т-72, які широко використовуються зараз і передаються деякими партнерами", — зауважив міністр оборони Німеччини Пісторіус.

Він висловив задоволення співробітництвом з Данією у питанні наданні допомоги Україні. Німецький міністр назвав це одним з прикладів багатонаціональної підтримки та взаємодії між арміями країн, а також між армією і промисловістю.

Міністри відвідали українських бійців

Також відомо, що Троельс Лунд Поульсен зараз перебуває в Берліні разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Тут вони відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5.

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Міністри відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
скріншот
Міністри відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.

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