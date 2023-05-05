Україна отримає велику партію танків Leopard від Данії і Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Данія та Німеччина разом передали Україні 80 танків Leopard 1. Вже 1 червня нові танки мають бути готові до використання в Україні.

Про це повідомляє видання nyheder.tv2.

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Данія спільно з Німеччиною надсилає в Україну 80 Leopard 1 — зараз данські інструктори навчають українських танкістів на німецьких полігонах. На втілення цього проєкту виділено 1 млрд данських крон.

Танки прибудуть на лінію фронту орієнтовно 1 червня 2023 року — якраз тоді завершиться підготовка танкових екіпажів. Зазначається, що ці танки були виведені з озброєння Данії у 2005 році.

"Це, як дехто скаже, старий танк, але як і раніше — дуже ефективний і боєздатний, новіший, ніж російські Т-72, які широко використовуються зараз і передаються деякими партнерами", — зауважив міністр оборони Німеччини Пісторіус.

Він висловив задоволення співробітництвом з Данією у питанні наданні допомоги Україні. Німецький міністр назвав це одним з прикладів багатонаціональної підтримки та взаємодії між арміями країн, а також між армією і промисловістю.

Міністри відвідали українських бійців

Також відомо, що Троельс Лунд Поульсен зараз перебуває в Берліні разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Тут вони відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5.

Міністри відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Міністри відвідали полігон, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.