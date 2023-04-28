Украина получит от США датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов, — СМИ

Работники измеряют уровень радиации. Фото: Legion Media

Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США передаст Украине радиационные датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и подтвердить, кто совершил атаку. Вашингтон обеспокоен возможностью применения Кремлем ядерного оружия против Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

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Соединенные Штаты развернут в Украине датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или "грязной бомбы" и могут подтвердить, кто совершил атаку.

Отмечается, что частично это решение было принято, чтобы в случае использования Россией ядерного оружия в Украине можно было бы определить его след и доказать вину Москвы.

В заявлении, направленном The New York Times в ответ на вопросы журналиста, Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США заявило, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, место и последствия любого ядерного взрыва".

Кроме того, оно заявило, что развернутые датчики лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без идентификации".

Напомним, сегодня, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.