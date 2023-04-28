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Україна отримає від США датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, — ЗМІ

28 квітня 2023 21:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна отримає від США датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, — ЗМІ
Працівники вимірюють рівень радіації. Фото: Legion Media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби й підтвердити, хто здійснив атаку. Вашингтон стурбований можливістю застосування Кремлем ядерної зброї проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

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Допомога від США

Сполучені Штати розгорнуть в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або "брудної бомби" й можуть підтвердити, хто здійснив атаку.

Зазначається, що частково це рішення ухвалили, аби у випадку використання Росією ядерної зброї в Україні можна було б визначити її слід і довести вину Москви.

У заяві, надісланій The New York Times у відповідь на запитання журналіста, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США заявило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме можливість "схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху".

Крім того, воно заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без ідентифікації".

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США. Країна отримала 1,25 млрд доларів.

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