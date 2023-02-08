США передали Украине мобильную газотурбинную электростанцию

Украина получила от США газотурбинную электростанцию
Агентство США по международному развитию передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию. Мощность станции 28 МВт.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Мобильная электростанция для Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) передало украинской стороне мобильную газотурбинную электростанцию.
Общая мощность этого оборудования составляет 28 МВт.
"Правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой — помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне", — заверила заместитель Администратора USAID Изобель Коулман.
Что сказали представители Украины
Министр энергетики Герман Галущенко назвал передачу этой мобильной электростанции только первым шагом по реализации Стратегии Минэнерго по децентрализации отечественной энергосистемы.
Эта стратегия предполагает строительство сетей малой генерации по всей стране.
"Сейчас мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски", — подчеркнул министр.
Также Галущенко поблагодарил США за энергетическую поддержку Украины.
"Ежедневно мы получаем важную помощь, в том числе оборудование и материалы для восстановления энергетической системы страны", — отметил глава Минэнерго.
Напомним, в январе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит 125 млн. долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Средства будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.
Фото: Facebook Минэнерго