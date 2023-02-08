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​​​​​​​Україна отримала від США газотурбінну електростанцію

8 лютого 2023 07:16
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
США передали України мобільну газотурбінну електростанцію
Ця допомога, визнали у Міненерго, допоможе збільшити електропостачання до об’єктів критичної інфраструктури
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Агентство США з міжнародного розвитку передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію. Потужність цієї станції 28 МВт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало українській стороні мобільну газотурбінну електростанцію.

Загальна потужність цього обладнання становить 28 МВт.

"Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні", — запевнила заступниця Адміністратора USAID Ізобель Коулман.

Що сказали представники України

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав передачу цієї мобільної електростанції лише першим кроком з реалізації Стратегії Міненерго щодо децентралізації вітчизняної енергосистеми.

Ця Стратегія передбачає будівництво мереж малої генерації по усій країні.

"Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики", — наголосив міністр.

Також Галущенко подякував США за енергетичну підтримку України.

"Щодня ми отримуємо важливу допомогу, зокрема й обладнання та матеріали для відновлення енергетичної системи країни", — зазначив очільник Міненерго.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена спрямує 125 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Кошти буде виділено у рамках додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Фото: Facebook Міненерго

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