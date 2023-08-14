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Украина работает, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год

14 августа 2023 16:43
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Украина работает, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год
Посол Украины в США – Оксана Маркарова. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина получает помощь от США по трем основным программам на сумму 113 млрд долларов. Несмотря на это, Украина работает, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Суспільному

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Маркарова рассказала, что Украина получает помощь от США по трем основным программам на сумму 113 млрд долларов, однако Украина работает над тем, чтобы Конгресс США продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год, чтобы он оставался как четвертый инструмент возможной помощи.

Она также подчеркнула, что за все время войны в Украине Конгресс США несколько раз принимал изменения в бюджет и выделил Украине помощь.

"Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить конгресс, и конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", — сказала дипломат.

Чем важно продление ленд-лиза для Украины

По ее словам, мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия.

"Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет — подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лизе и получать то же самое, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", — пояснила Маркарова.

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал запрос американскому Конгрессу на дополнительную помощь Украине. Сюда также войдет помощь Тайваню и пострадавшим от стихийных бедствий.

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