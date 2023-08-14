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Україна працює, щоб США продовжили ленд-ліз на весь 2024 рік

14 серпня 2023 16:43
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Україна працює, щоб США продовжили ленд-ліз на весь 2024 рік
Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: Суспільне
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Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами на суму 113 млрд доларів. Попри це Україна працює, щоб США подовжили ленд-ліз на весь 2024 рік.

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному. 

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Маркарова розповіла, що Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами на суму 113 млрд доларів, проте Україна працює над тим, щоб Конгрес США продовжив закон про ленд-ліз на весь 2024 рік, щоб він залишався, як четвертий інструмент можливої допомоги. 

Вона також наголосила, що за весь час війни в Україні Конгрес США декілька разів ухвалював зміни до бюджету і виділив Україні допомоги.

"Президент Байден подав нові зміни до бюджету, додаткове фінансування для України. Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться переконати конгрес, і конгрес нас підтримає і ухвалить їх, але якщо ні, то ми не можемо опинитись в ситуації, коли взагалі не буде ніякої можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю", — сказала дипломатка.

Чим важливо продовження ленд-лізу для України

За її словами, ми не купуємо самі зброю, яка виділяється США, але бюджетні правила тут чітко працюють, тому Пентагон для виділення нам зброї повинен мати на це повноваження.

"Якщо ці повноваження закінчаться, тоді наступний варіант сьогодні буде — підписувати договори оренди або лізингу, застосувати акт про ленд-ліз і отримувати те ж саме, що є в програмі PDA президентських виділень за цим актом. Саме тому він дуже важливий", — пояснила Маркарова.

Нагадаємо, 10 серпня, президент США Джо Байден подав запит американському Конгресу на додаткову допомогу Україні. Сюди також ввійде допомога Тайваню та постраждалим від стихійних лих.

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