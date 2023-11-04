Украине и РФ нужно политическое перемирие, но время еще не пришло, — Минобороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: АР

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украине и РФ нужен "политический мир". Однако, по его словам, время для переговоров между сторонами пока не пришло.

Об этом сообщил во время интервью Quotidiano Nazionale Гвидо Крозетто.

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Итальянский министр обороны заявил, что внимание к войне в Украине уменьшилось на уровне медиа, а не на политическом уровне. Он добавил, что обострение на Ближнем Востоке также не снизило поддержку Украины.

По словам Крозетто, военные действия не решат ситуацию и нужно использовать политическое перемирие для прекращения конфликта между Россией и Украиной.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права, а не только за ее свободу. Очевидно, что крепкий мир не может быть основан только на военных действиях. Нужно политическое перемирие. Время еще не наступило", — подчеркнул Крозетто.

Также мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него относительно начала мирных переговоров с РФ. По его словам, из-за таких новостей, которые распространяют западные и украинские СМИ, у него "неприятное ощущение".