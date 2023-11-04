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Україні та РФ потрібне політичне перемир'я, але час ще не настав, — Міноборони Італії

4 листопада 2023 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україні та РФ потрібне політичне перемир'я, але час ще не настав, — Міноборони Італії
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: АР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україні та РФ потрібен "політичний мир". Проте, за його словами, час для переговорів між сторонами поки не настав.

Про це повідомив під час інтерв'ю Quotidiano Nazionale Гвідо Крозетто.

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Політичне перемир'я України та РФ

Італійський міністр оборони заявив, що увага до війни в Україні зменшилась лише на рівні медіа, а не на політичному рівні. Він додав, що загострення на Близькому Сході також не зменшило підтримку України.

За словами Крозетто, військовий дії не вирішать ситуацію і потрібно використати політичне перемир'я для припинення конфлікту між Росією та Україною.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права, не лише за її свободу. Очевидно, що міцний мир не може бути заснований лише на військових діях. Потрібне політичне перемир'я. Час ще не настав", — наголосив Крозетто.

Також ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього щодо початку мирних переговорів з РФ. За його словами, через такі новини, які поширюють західні та українські ЗМІ, він має "неприємне відчуття".

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